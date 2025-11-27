미단시티 체육공원 개장…주민 건강·여가 공간 확보

김정헌 인천 중구청장이 27일 미단시티 체육공원에 준공 관련 기념수를 심고 있다. 중구 제공

중구는 27일 김정헌 중구청장, 중구의원, 지역 자생단체장, 중구 파크골프협회·족구협회 등 지역 체육단체장, 지역주민 등이 참석한 가운데 미단시티 체육공원 준공식을 개최했다.

미단시티 체육공원은 주민들이 가까운 생활권에서 다양한 운동을 즐기고 안전·쾌적한 환경에서 여가 활동을 누릴 수 있도록 운북동 1279 일대에 전체면적 총 4만7322.6㎡ 규모로 조성된 복합형 생활체육공간이다.