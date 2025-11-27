‘초코파이 절도’ 항소심서 무죄…변호인 “애초 약식기소할 사안”

간식 공유 관행 인정돼 무죄…

변호인 “검찰 기소 경위 아쉽다”

1050원 상당의 초코파이와 커스터드 과자를 먹었다가 절도 혐의로 기소돼 논란을 빚은 이른바 ‘초코파이 절도 사건’에서 항소심 재판부가 무죄를 선고했다. 선고 직후 변호인은 “

”며 검찰의 판단 과정에 아쉬움을 표했다.

초코파이 절도사건을 맡은 박정규 변호사가 취재진 질의에 답변하는 모습. 최창환 기자

항소심 선고 이후 사건을 맡은 박정규 변호사는 취재진에게 “유무죄 판단은 재판부 소관이지만, 이 사건이 본안 재판까지 온 데에는 사회적 관심도 크게 작용한 것 같다”며 “많은 관심과 문제 제기에 감사드린다”고 말했다.