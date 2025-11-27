“드라마처럼 ‘컷!’ 소리에 일어나셨으면”…눈물 속 이순재 영결식

가족·후배·제자들, 고인 가는 길 마지막 배웅

27일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 배우 이순재 영결식이 엄수되고 있다. 사진공동취재단

조문객들은 조용히 인사를 나누거나 서로 어깨를 토닥이며 슬픔을 나눴다.

배우 하지원이 27일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 배우 이순재 영결식에서 추도사를 하고 있다. 연합뉴스

배우 김영철이 27일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 배우 이순재 영결식에서 추도사를 하고 있다. 연합뉴스

배우 최수종(왼쪽부터), 유동근, 김영철이 27일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 배우 이순재 영결식에서 헌화하고 있다. 연합뉴스