아이옵스, 누리호 4차 발사 중형위성 AIT·조립 참여
위성 운영·지상시스템·AIT 전문기업 아이옵스는 27일 새벽 성공적으로 이뤄진 ‘누리호(KSLV-II)’ 4차 발사에서 위성 전기전자통합시험·조립(AIT)과 발사 운용 지원을 담당했다고 밝혔다.
이번 누리호 4차 발사는 한국형 발사체 고도화 사업의 일환으로 추진된 실용급 발사로, 한국형 발사체가 중형위성인 차세대중형위성 3호(CAS500-3)를 처음으로 탑재한 사례다. 이를 통해 한국형 발사체가 실용급 위성을 목표 궤도에 안정적으로 투입할 수 있는 기술 수준을 확보했음을 보여준다.
차세대중형위성 3호는 약 600㎞ 고도 궤도에 진입하며 본격적인 임무 수행에 돌입했다. 이 위성은 국내 기술진이 개발한 중형급 과학탐사 위성으로, 지구 오로라·대기광 관측, 자기장 및 플라즈마 측정 등 우주환경 탐사 임무를 수행할 예정이다. 정밀한 관측 데이터를 기반으로 지구·우주 환경에 대한 과학 연구와 관련 기술의 고도화에 기여할 것으로 기대된다.
우주항공청 개청 이후 첫 발사인 이번 누리호 4차는 체계종합기업이 구성품 제작과 조립을 총괄하고 민간기업이 발사 운용에 함께 참여한 첫 사례라는 점에서도 의의가 있다. 발사에는 주탑재 위성인 차세대중형위성 3호와 부탑재 큐브위성 12기가 함께 실렸다.
이번 발사의 주관 기관은 한국항공우주연구원(발사체)과 한국항공우주산업(위성체)이며, 아이옵스는 위성의 조립·통합(AIT)부터 발사 운용에 이르기까지 전 과정에서 기술 지원과 역할을 수행했다.
아이옵스 위성시험사업부는 기계 조립, 전기전자 시험, 시스템 통합시험 등 AIT 전 과정에 참여했으며, 품질 게이트(Q-Gate) 기반의 절차 표준화와 다중 점검 체계를 적용해 발사체 적합성과 운용 신뢰성을 높였다. 발사 직후 초기 운용 단계에서도 교신 안정성과 상태 점검을 지원하며 임무 전개에 기여하고 있다.
아이옵스 관계자는 “AIT는 발사체와 위성의 완전한 호환성과 안정성을 검증하는 핵심 단계로, 이번 프로젝트를 통해 아이옵스의 기술력이 다시 한번 입증됐다”고 전했다. 아이옵스는 이번 성공적인 참여를 통해 위성 시험·조립·운용 등 기술 역량을 입증했으며, 향후 한국형 발사체 기반의 위성개발 전주기 지원 역량을 강화해 나갈 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사