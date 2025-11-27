‘1050원 초코파이 절도사건’ 보안요원 항소심서 무죄

재판부 “간식 공유 관행…

절도 고의 단정 어렵다”

경비업법상 취업 제한에서 벗어나

전주지방법원 전경. 전주지법 제공

1050원 상당의 초코파이와 커스터드 과자를 먹었다가 절도 혐의로 기소돼 논란이 일었던 이른바 ‘초코파이 절도 사건’ 피고인에게 항소심에서 무죄가 선고됐다. 물류센터 내 간식 공유 관행과 사무실 구조 등을 고려할 때 절도 고의를 인정하기 어렵다는 판단이다.