8년의 나눔, 한 아이의 소원 이뤄준 후원자의 겨울

[초록우산 산타원정대 2025] 산타의 이야기, 내 곁에 산타!

8년째 아이들 곁을 지키는 산타, 유택수 후원자 인터뷰

초록우산은 추운 겨울 산타의 선물을 기다리는 아이들에게 행복한 크리스마스를 선물하자는 취지로 2007년부터 연말 대표 캠페인 ‘산타원정대’를 운영하고 있다.



국민일보와 초록우산 경기북부지역본부는 연말을 맞아 우리 사회 곳곳에서 아이들의 곁을 지키며 희망을 전하는 ‘현실 산타’들의 이야기를 조명하는 공동기획 캠페인 ‘산타의 이야기, 내 곁에 산타!’를 진행한다.



이번 캠페인은 연말 나눔의 의미를 되새기고 후원자·자원봉사자·수혜 아동 등 평범한 이웃들이 만들어가는 따뜻한 이야기를 통해 나눔 문화 확산을 이끌기 위해 마련됐다.



눈에 보이지 않지만 아이들의 삶에 변화를 만들어가는 이들의 진심을 담아 “누구나 누군가의 산타가 될 수 있다”는 메시지를 전한다.



'산타 소원상점' 배너를 들고 환하게 웃고있는 유택수 후원자. 초록우산 제공

에 참여한 유택수 후원자는 가장 마음을 끌었던 소원을 떠올리며 이렇게 말했다.

아이의 소원편지를 살펴보고 있는 유택수 후원자의 모습. 초록우산 제공

“아이들과 ‘따뜻한 하루 하나를 나눠 갖는다’는 생각으로 산타 소원상점에 참여해 보셨으면 한다. 누군가에게 정말 귀한 하루가 될 수 있을 것”이라고 강조했다.