천안시, 축구역사박물관 홍보대사에 김근환 해설위원 위촉
충남 천안시는 27일 김근환 해설위원을 축구역사박물관 제1호 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.
김근환 해설위원은 천안 출신으로 천안초, 천안중, 천안제일고를 졸업하고 요코하마 F.마리노스, 사간도스, 알비렉트 니카다 등 J리그와 울산현대, 수원FC, FC서울, 경남FC, 인천유나이티드 등 K리그에서 활약했다.
은퇴 이후 축구 유튜브 콘텐츠 고알레, 쿠팡플레이 FC슈팅스타 시즌1·2 등에 출현했으며, 올해 해설위원으로 데뷔했다.
김석필 천안시장 권한대행은 “홍보대사 위촉을 통해 축구역사박물관 건립 사업이 축구인들에게 효과적으로 홍보될 것”이라고 말했다.
축구역사박물관은 2027년 6월 착공해 2028년 12월 준공될 예정이다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
