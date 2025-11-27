부천시 막장 유튜버 강경대응에 민원 82% 급감

조용익 경기 부천시장과 시민대책위원회가 부천역 일대 막장 유튜버 근절을 위한 가두캠페인을 벌이고 있다. 부천시 제공

부천시는 부천역 일대에서 욕설·폭력 등 비정상적인 행위를 일삼는 막장 유튜버 근절에 나서 가시적 변화를 만들고 있다고 27일 밝혔다. 시는 지난 9월 ‘부천역 이미지 개선 전담조직(TF)’을 꾸리고 13개 부서가 합동으로 시설개선, 공동체 협력, 제도지원 등 3분야로 나눠 종합대책을 추진하고 있다.

이와 함께 시는 지역구 국회의원들과 협력해 개인 방송 관련 법령의 제·개정 등 제도지원 방안 마련에도 속도를 내고 있다. 서영석 의원(부천시갑), 김기표 의원(부천시을)은 막장 유튜버와 BJ 처벌 강화를 위한 ‘형법 일부개정법률안’을 발의했다. 이건태 의원(부천시병)도 부천역 일대를 직접 찾아 시민대책위와 현장 목소리를 청취한 뒤 유해 방송 규제를 강화할 수 있는 입법과 정책 지원에 적극 나서겠다고 전했다.