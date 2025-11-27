여성 3명 평택 아파트서 추락사…10대 2명·20대 1명

경기 평택시 한 아파트에서 여성 3명이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
27일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오전 8시30분쯤 경기 평택시 평택동의 한 아파트에서 “사람이 추락했다”는 119 신고가 접수됐다.
출동한 구급대원들은 아파트 단지에 심정지 상태로 쓰러져 있는 여성 3명을 발견해 병원으로 옮겼으나 모두 숨졌다. 사망자들의 연령대는 20대 1명, 10대 2명인 것으로 파악됐다.
타살 혐의점은 없었으며 현장에서 유서가 발견되지는 않았다. 경찰은 아파트 CCTV 영상 등을 토대로 이들이 아파트 옥상에서 투신했을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 “신원이 확인된 2명은 해당 아파트 주민이 아니며 사는 곳도 서로 멀리 떨어져 있는 것으로 나타났다”며 “유족 등을 통해 구체적인 사건 내용을 파악하고 있다”고 말했다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
