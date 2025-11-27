캘러웨이골프, 남성 전용 XR26 풀세트 출시…초·중급자 최적합
캘러웨이골프 코리아가 합리적인 클럽 구성을 원하는 남성 골퍼를 위한 XR26 풀세트를 공식 출시한다.
XR26 풀세트는 다양한 코스 환경에서 활용도를 높일 수 있도록 구성된 실용적인 라인업으로, 초·중급 골퍼가 가장 많이 사용하는 클럽들로 구성되었다.
XR26 풀세트는 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드 각 1개, 5~9번 아이언 5개, 피칭·어프로치·샌드 웨지 그리고 오디세이 퍼터까지 총 12개의 클럽이 포함된다. 여기에 블랙·실버 컬러의 스탠드백과 헤드커버, 네임택까지 포함됐다.
XR26 드라이버는 460CC 티타늄 헤드를 적용해 긴 비거리와 높은 관용성을 강화했다. 최적화된 페이스 설계를 통해 빠른 볼 스피드를 실현하며, 안정적인 타구감을 제공한다.
페어웨이 우드는 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 모두 갖춰 빗맞은 샷에서도 거리 손실을 최소화하고, 하이브리드는 다양한 코스 상황에서 롱 아이언의 대안으로 편안한 플레이를 제공한다.
아이언은 높은 탄도와 긴 비거리, 일관된 컨트롤이 가능하도록 설계되었으며, 웨지는 그린 주변에서 거리 조절과 스핀 컨트롤을 위해 최적화되어 있다.
퍼터는 오디세이의 대표 모델인 7번 모델로, 뛰어난 정렬과 안정적이고 일관된 스트로크를 제공한다.
함께 제공되는 스탠드백은 고급스러운 블랙·실버 컬러에 실용적인 수납 구조와 스탠드형 디자인으로 이동성과 편의성을 모두 만족시킨다.
캘러웨이골프 코리아 관계자는 “XR26 풀세트는 다양한 필드 상황을 효율적으로 커버하고 싶은 골퍼들을 위한 실용적인 구성”이라며 “실제 라운드에서 가장 활용도가 높은 클럽으로 구성된 만큼 플레이의 만족도를 크게 높여줄 제품”이라고 전했다.
