백악관에서 불과 도보 6분 거리에서…주방위군 2명 피격 중태

총격범, 표적 정해 놓은 단독 범행인 듯

트럼프 “짐승(총격범)은 대가를 치르게 될 것”…주방위군 500명 추가 배치 지시

미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 26일(현지시간) 총격 사건이 발생한 뒤 사건 현장을 경찰이 통제하고 있다. 해당 총격으로 주방위군 2명이 중태에 빠졌다. 연합뉴스

미국 워싱턴DC에서 주방위군들이 26일(현지시간) 총격 사건 현장을 통제하고 있다. 연합뉴스

2200여명의 주방위군이 투입됐는데 워싱턴 DC 자체 주방위군뿐만 아니라 미 동부 일대의 주에서도 병력이 동원됐다. 이번에 총격을 받은 병사들은 웨스트버지니아 주방위군 소속이다.

워싱턴DC에서 주방위군에 대한 지휘권과 통제권을 갖고 있다는 기존의 주장을 되풀이했다.