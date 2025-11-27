李대통령 “누리호 성공 가슴 벅차… ‘5대 우주강국’ 도약할 것”
이재명 대통령은 27일 한국형 발사체 누리호(KSLV-II) 발사 성공에 대해 “진심으로 축하한다”며 “대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간이었다”고 평가했다.
이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 “오늘 새벽 한국형 발사체 누리호가 실용 위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시켰다. 가슴이 벅차오른다”고 썼다.
이어 “밤낮없이 힘을 다해준 연구원과 산업 종사자들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”며 “멈출 줄 모르는 혁신으로 우주 시대를 열어가는 여러분이 자랑스럽다”고 격려했다. 또 나로우주센터가 있는 전남 고흥 지역 주민들과 현장을 지킨 군·경·소방 관계자들에게도 감사를 전했다.
특히 이번 발사의 의의에 대해 이 대통령은 “민간 기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어낸 첫 사례”라고 강조했다. 이어 “우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼 미래 세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 주춧돌이 될 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “이건 시작에 불과하다. 과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고, 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주 강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라고 강조했다.
끝으로 “앞으로도 정부는 우리 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원할 것”이라며 “여러분이 열어갈 빛나는 미래와 무한한 가능성에 아낌없이 투자할 것을 약속한다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사