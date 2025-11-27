美백악관 코앞에서 총격…주방위군 병사 2명 사망
미국 워싱턴 DC의 백악관 인근에서 주(州)방위군 소속 병사 2명이 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했다.
26일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜에 올린 글을 통해 병사들의 피격 사실을 알렸다. 총에 맞은 군인들은 위중한 상태로 각각 병원에 옮겨져 치료받다가 사망했다. 용의자는 총에 맞고 당국에 체포됐다.
트럼프 대통령은 “두 주방위군을 쏜 짐승(총격범)도 중상을 입었다”며 “이와 무관하게 가혹한 대가를 치르게 될 것”이라고 밝혔다.
이날 총격은 백악관에서 한 블록 떨어진 장소에서 일어났다. 총격 사건 여파로 백악관은 일시적으로 문을 닫았다. 트럼프 대통령은 추수감사절 연휴를 맞아 플로리다주에 머무르고 있다.
미국의 수도인 워싱턴 DC에는 범죄 척결을 명분으로 내세운 트럼프 대통령의 비상사태 선포에 따라 지난 8월 11일부터 주방위군이 배치됐다.
약 2000명 이상의 주방위군이 투입됐는데, 이들은 워싱턴 DC 자체 주방위군뿐만 아니라 미 동부 일대의 주에서도 차출된 병력이다. 사망한 병사들은 웨스트버지니아 주방위군 소속이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사