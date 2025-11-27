홍콩 아파트 화재 36명 사망 참사…과실치사 혐의 남성 3명 체포
홍콩 경찰이 최소 36명의 사망자를 낸 대규모 아파트 화재와 관련해 남성 3명을 과실치사 혐의로 체포했다. 실종자가 200명을 넘어서며 인명 피해는 더 늘 것으로 보인다.
27일(현지시간) 로이터 통신, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 홍콩 공영방송 RTHK 등 외신에 따르면 홍콩 경찰은 화재 발생 하루 만인 이날 과실치사 혐의로 남성 3명을 긴급 체포했다고 밝혔다. 이들의 구체적인 신원은 아직 공개되지 않았다.
화재는 전날인 26일 오후 2시52분쯤 홍콩 신계 북부 타이포(Tai Po) 지역의 고층 아파트 단지인 ‘웡 푹 코트’(Wang Fuk Court)에서 발생했다.
불길은 아파트 외벽 보수 공사 현장에서 시작됐다. 1년 넘게 진행 중이던 대규모 리모델링 공사를 위해 총 8개동 외벽 모두에 설치된 대나무 비계와 안전망을 타고 삽시간에 7동으로 불이 옮겨붙었다.
존 리 홍콩 행정장관은 27일 새벽 1시20분쯤 브리핑을 통해 “화재는 기본적으로 통제됐다”면서도 “(소방관을 포함해) 최소 36명이 사망하고 279명이 실종됐다”고 밝혔다. 리 장관은 “이번 극도로 중시하고 있고, 현재 우선 업무는 화재 진압과 부상자 구조”라고 강조했다. 현재까지 병원으로 이송된 부상자는 29명이며, 이 중 7명은 위중한 상태다.
홍콩 소방당국은 이날 오후 6시22분쯤 최고 등급인 ‘5급’으로 경보 단계를 격상했다. 4명이 사망하고 55명이 다친 2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음이다.
현장에는 소방차 128대와 구급차 57대가 투입됐으나, 고층 건물 특성상 탈출하지 못한 주민이 많아 구조에 난항을 겪었다. 해당 단지는 약 2000가구, 4800여명의 주민이 거주하는 것으로 알려졌다.
AP통신은 홍콩 정부가 안전 문제를 이유로 공공 프로젝트에서 대나무 비계 사용 금지를 추진하던 중 이번 사고가 발생했다고 지적했다. 일부 주민들은 SCMP와의 인터뷰에서 “화재경보기가 작동하지 않았다”며 “한밤중에 불이 났다면 더 큰 참사로 이어졌을 것”이라고 말했다.
시진핑 중국 국가주석은 희생자와 유가족에게 위로를 전하며 “화재를 진압하고 인명 피해와 손실을 최소화하기 위해 총력을 다할 것”을 촉구했다고 관영 중국중앙TV(CCTV)는 전했다.
홍콩 당국은 인근 학교와 체육관 등을 임시 대피소로 지정해 주민 약 700명을 수용하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사