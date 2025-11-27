홍콩 아파트 화재 36명 사망 참사…과실치사 혐의 남성 3명 체포

26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역의 고층 주거단지에서 불이 나 일대에 연기가 번지고 있다. AP뉴시스

1년 넘게 진행 중이던 대규모 리모델링 공사를 위해 총 8개동 외벽 모두에 설치된 대나무 비계와 안전망을 타고 삽시간에 7동으로 불이 옮겨붙었다.

2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음이다.

