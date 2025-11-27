[속보] 누리호, 4차 발사 성공…‘뉴스페이스 시대’ 열었다
우주항공청과 한국항공우주연구원은 27일 국내 우주 수송 능력을 확보하기 위해 독자 개발한 ‘한국형발사체’ 누리호 4차 발사가 성공했다고 발표했다.
항우연은 발사체 비행정보를 담고 있는 원격수신정보(텔레메트리)를 초기 분석한 결과, 누리호가 주탑재위성인 차세대중형위성 3호와 12기의 부탑재위성을 모두 목표 궤도 600㎞에 성공적으로 분리 및 안착시켰다고 밝혔다.
차세대중형위성 3호는 이날 오전 1시55분쯤 남극 세종기지 지상국과 첫 교신을 통해 태양전지판의 전개 등 위성 상태가 정상인 것이 확인됐다. 부탑재위성 12기는 각 위성별 교신 수신 일정에 따라 순차적으로 지상국과 교신을 진행하며, 이를 통해 위성 상태를 확인할 예정이다.
