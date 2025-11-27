포트리스3 블루 출시 예열
26일 사전예약 시작
PC·모바일 크로스 플레이 지원
블로믹스는 씨씨알이 개발한 슈팅게임 ‘포트리스3 블루’의 얼리 액세스 출시를 앞두고 사전 예약을 시작했다.
포트리스3 블루는 2000년대 초 회원 수 1400만 명을 기록하며 국민게임으로 불렸던 포트리스 시리즈 기반의 캐주얼 슈팅게임이다. PC와 모바일 모두에서 플레이 가능한 크로스 플랫폼을 지원한다.
이번 신작은 대포 전략 슈팅을 현대적으로 재해석했다. 탱크를 활용해 조준과 발사로 승부를 겨루는 클래식한 포격 전투를 기반으로 파워·풍속·풍향·각도 등 물리 기반 조작 요소를 강화했다.
포트리스3 블루는 다음 달 얼리액세스 버전의 PC 게임이 서비스를 시작한다. 내년 1분기에는 모바일 게임이 출시될 예정.
블로믹스 사업본부 이수호 본부장은 “사전예약을 통해 다양한 혜택을 준비했으니 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
