[속보] 누리호, 우주로 도약…위성 13기 분리 완료

입력:2025-11-27 01:16
수정:2025-11-27 01:46
한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 연합뉴스

‘한국형 발사체’ 누리호가 27일 새벽 우주로 이륙했다.

누리호는 이날 오전 1시13분 전남 고흥군 나로우주센터 발사대에서 발사됐다. 누리호는 이륙 약 2분 후 1단 로켓을 분리했고, 3분50여초 후에는 위성 보호 덮개인 페어링 분리에 성공했다.

한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 연합뉴스

발사 4분30여초 후에는 2단 로켓이 분리됐고, 발사 약 12분 후인 오전 1시25분에는 목표 궤도인 600㎞에 도달했다.

누리호에 탑재된 위성 13기의 사출도 모두 성공적으로 이뤄졌다. 오전 1시26분쯤 주탑재위성인 ‘차세대중형위성 3호’가 가장 먼저 분리됐고, 이후 20초 간격으로 12기의 부탑재위성이 한 번에 2기씩 분리됐다. 이후 누리호는 발사 18분 만인 오전 1시31분 비행을 종료했다.

한국항공우주연구원은 현재 누리호 비행 데이터를 분석 중이다. 데이터 분석에는 40여분이 소요되며, 분석이 완료되는 대로 발사 결과를 발표할 예정이다.

고흥=박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

