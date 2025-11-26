의정부 아일랜드캐슬, 리뉴얼 웨딩홀 개장…지역 상생 강화
경기 의정부시에 소재한 경기북부 최대 복합레저·관광시설인 아일랜드캐슬이 지역 상생 전략의 일환으로 리뉴얼한 웨딩홀을 공식 개장했다.
아일랜드캐슬은 지난 25일 연회 전용 공간인 ‘웨딩홀’을 새롭게 단장하고 공식 개장식을 열었다. 이번 시설 업그레이드는 지역 행사 유치 확대와 시민 편의 증진을 목표로 추진된 상생 전략의 일환으로 추진됐다.
이날 개장식에는 김동근 의정부시장과 김연균 의정부시의회 의장, 지역 기관·단체장, 시민 등 300여명이 참석해 리뉴얼된 웨딩홀의 개장을 축하했다.
새롭게 문을 연 웨딩홀은 모듈형 공간 구성, 최신 음향·조명 시스템, 행사 규모별 맞춤 연회 레이아웃, 프리미엄 케이터링 서비스 등을 갖춰 결혼식뿐 아니라 문화행사, 기업연회, 가족행사 등 다양한 수요에 대응할 수 있도록 설계됐다.
김 시장은 축사를 통해 “아일랜드캐슬은 그동안 의정부시에서 개최된 각종 세계 규모 행사와 대규모 공연시 마다 중요한 역할을 해왔다”며 “호텔 개장에 이어 워터파크, 그리고 웨딩 사업까지 영역을 확장하며 지역경제 활성화와 지역사회 공헌에 의미 있는 기여를 하고 있다”고 전했다.
아일랜드캐슬은 이날 지역 상생 강화를 위해 의정부시, 의정부도시교육재단, 을지병원, 성모병원, ㈜세스코 등과 우대할인 협약도 체결했다.
협약에 따라 소속 직원과 가족들은 웨딩홀뿐 아니라 호텔, 워터파크, 온천 사우나, 찜질방 등 주요 시설 이용 시 우대 혜택을 받을 수 있게 된다. 이는 지역 구성원이 실질적인 혜택을 누리고 지역경제 활성화에도 도움이 되도록 마련된 프로그램이다.
아일랜드캐슬 관계자는 “이번 웨딩홀 리뉴얼은 지역과 함께 성장하는 관광 인프라 조성을 목표로 추진된 것”이라며 “앞으로도 의정부 시민과 지역 기관이 실질적으로 체감할 수 있는 상생 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
