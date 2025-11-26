의정부 아일랜드캐슬, 리뉴얼 웨딩홀 개장…지역 상생 강화

아일랜드캐슬 제공

이날 개장식에는 김동근 의정부시장과 김연균 의정부시의회 의장, 지역 기관·단체장, 시민 등 300여명이 참석해 리뉴얼된 웨딩홀의 개장을 축하했다.

새롭게 문을 연 웨딩홀은 모듈형 공간 구성, 최신 음향·조명 시스템, 행사 규모별 맞춤 연회 레이아웃, 프리미엄 케이터링 서비스 등을 갖춰 결혼식뿐 아니라 문화행사, 기업연회, 가족행사 등 다양한 수요에 대응할 수 있도록 설계됐다.

“이번 웨딩홀 리뉴얼은 지역과 함께 성장하는 관광 인프라 조성을 목표로 추진된 것”이라며 “앞으로도 의정부 시민과 지역 기관이 실질적으로 체감할 수 있는 상생 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.