‘결혼 10주년 잊고 노숙인에 신발 선물’ 300만 울린 부부 [아살세]

송주현 나은비 부부 결혼 비용 줄여

아프리카에 학교 세운 나눔 시작으로

노숙인, 독거노인 등 봉사하는 삶 이어와

마트 맨발 노숙인에 신발 선물 사연

300만 감동해 “결혼기념일 잊었지만…

우리다운 기념일에 감사” 손편지

올해로 결혼 10년 차인 송주현 나은비 부부는 지난 7일 경기도 화성시 동탄 트레이더스에서 노숙인을 만나 식사를 대접하고 신발을 선물했다. 송씨가 노숙인과 대화하는 장면. 오른쪽 사진은 두 사람이 10년 전 결혼하면서 아프리카 우간다에 지은 학교에서 기념촬영을 하는 모습이다. 부부 제공

“그 순간 남편과 눈이 마주쳤다. ‘신발이랑 양말 사드리자’ 언제나처럼 통하는 그 순간. 남편은 용기를 내어 다가가 말씀드렸다. ‘아버지, 식사는 하셨어요? 쌀국수 한 그릇 드실래요? 발 치수는 어떻게 되세요?’

무표정이셨던 아버지는 활짝 웃으시며 발 치수를 말씀해주시고 연신 ‘고맙다’고 하셨다.

남편은 신발과 양말을 사러 뛰어 들어가고, 나는 쌀국수 한 그릇을 얼른 사서 돌아왔다. 이럴 땐, 우리 부부는 정말 ‘일심동체’다!”

지난 7일 마트에서 만난 맨발의 노숙인에게 식사를 대접하고 이야기를 나누는 장면. 송주현 나은비 부부 제공

송주현 나은비 부부가 2016년 6월 우간다의 학교에서 기념 촬영을 하는 모습이다. 부부는 2015년 11월 결혼식을 올리면서 아낀 비용 등으로 이 학교를 세웠고, 이듬해 2월 학교가 개교했다. 부부 제공

송주현 나은비 부부가 2015년 결혼을 준비하면서 비용을 절감하기 위해 셀프 촬영을 하는 모습. 부부 제공

송주현 목사가 이끄는 우리는교회의 성도들이 봉사하는 모습. 송 목사 제공

“동기인 사모님에게 깜짝 방문해 마음을 전달했다”며 “병환뿐 아니라 주변 상황이 정말 어렵지만 ‘함께 손잡아주는 사람들이 있어 힘이 난다’는 말에 저 역시 울컥했다”고 전했습니다. 송 목사가 주변의 선행을 SNS에 올리는 이유는 단 하나라고 했습니다. “우리가 좋은 일을 했으니 칭찬해 달라는 것이 아닙니다. 누군가 이 글을 보고 더 많은 사람이 주변에 사랑을 나누고 베풀기를 바라는 마음뿐입니다.”

송주현 나은비 부부가 성도들과 함께 노숙인 봉사를 하는 장면. 부부 제공

송주현씨가 20대 시절 노숙인 봉사를 하는 장면. 송씨 제공

“하나님, 마트에서 그 할아버지를 만날 수 있게 해주셔서 감사해요. 신발을 신겨 드리고, 식사를 챙겨드릴 수 있어서 감사해요. 다음에도 소외된 이웃들을 그냥 지나치지 않게 해주시고, 예수님의 사랑을 전할 수 있는 용기를 주세요.”

“우리 어제가 결혼 10주년이다. 니 알았나? 이 중요한 날 일정도 등록하고 알람도 맞췄었는데 교회 일에 정신없이 지내다 보니 깜빡하고 잊어버렸네. 그런데 이 중요한 날은 잊고 지나갔지만, 그 순간에도 우리는 노숙인 아버지를 향한 사랑의 나눔과 섬김을 잊지 않았더라. 오늘 문득 결혼 10주년을 잊고 지나간 것에 대해 깜짝 놀랐다가 한편으론 결혼 10주년을 참 우리스럽게 보냈다는 생각에 괜한 미소가 지어지더라. 한결같이 사는 것 같아 그저 감사하더라.

은비야 내가 가진 능력도 없고 돈도 없지만, 너를 향한 사랑과 고마움 미안함까지 세계에서 제일 많이 가지고 있는 거 알제? 나랑 결혼해줘서 진심으로 고맙고, 사랑하는 우리 세 딸 엄마가 되어줘서 그리고 우리교회 사모가 되어줘서 너무너무 고마워. 사랑해. ”

10주년 결혼기념일을 깜박 잊은 다음 날 송주현씨가 아내 나은비씨에게 쓴 편지. 부부 제공