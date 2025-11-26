‘결혼 10주년 잊고 노숙인에 신발 선물’ 300만 울린 부부 [아살세]
송주현 나은비 부부 결혼 비용 줄여
아프리카에 학교 세운 나눔 시작으로
노숙인, 독거노인 등 봉사하는 삶 이어와
마트 맨발 노숙인에 신발 선물 사연
300만 감동해 “결혼기념일 잊었지만…
우리다운 기념일에 감사” 손편지
대형 마트에서 맨발로 들어온 노숙인을 본다면 어떤 생각이 드시나요. ‘왜 여기까지 들어왔을까?’ ‘경비원은 왜 내쫓는지 않을까’라는 부정적인 의문이 먼저 떠오를지 모릅니다. 그러나 한 30대 부부는 초라한 행색의 걸인에게 다가가 식사를 대접했고, 맨발의 처지가 마음에 걸렸는지 신발까지 사서 선물했습니다. 따뜻한 마음을 나눈 이 이야기가 온라인에 공개됐지만, ‘선행을 자랑하냐’는 비판은 전혀 없었습니다. 오히려 1000개가 넘는 응원의 댓글만 달렸는데요. 그 이유는 이 부부가 15년 전 연애 시절부터 노숙인과 독거노인에게 꾸준히 사랑을 전해온 남다른 배경이 있었기 때문입니다. 변하지 않은 초심 덕분에 많은 이들이 의심 없이 이 부부의 선행에 순수한 감동한 겁니다.
주인공은 경기도 화성 동탄에서 작은교회를 이끄는 송주현(37) 나은비(34) 목사 부부입니다. 이들의 따뜻한 이야기는 지난 7일 나 사모의 인스타그램에 올라온 뒤 현재까지 314만명이 지켜봤고, 4만개가 넘는 좋아요를 받았습니다. 이들은 보통의 금요일처럼 이날 세 딸과 함께 간단히 저녁을 먹은 뒤 금요 기도회를 인도하기 위해 교회에 갈 예정이었습니다. 근처 대형 마트 푸드코트에서 식사를 주문하고 기다리던 중 서서 먹는 테이블에 허름한 차림의 노숙인이 우두커니 서 있는 모습을 보게 됩니다. 50대쯤 돼 보이는 그 노숙인은 귀에 이어폰을 꽂은 채 정신이 온전치 못한 듯 혼잣말로 중얼거렸다고 합니다. 다소 위험해 보이기도 했기에 주변 사람들은 경계했고, 마트 경비원도 그의 행동을 예의주시했다고 하죠. 날씨가 부쩍 쌀쌀해진 날이었는데 그 노숙인은 맨발로 서 있었습니다. 나 사모는 차가운 바닥 위에 신발도 없이 선 노숙인의 모습을 보는 순간, 눈물이 핑 돌았다고 당시를 회상하는 글을 인스타그램에 올렸습니다.
“그 순간 남편과 눈이 마주쳤다. ‘신발이랑 양말 사드리자’ 언제나처럼 통하는 그 순간. 남편은 용기를 내어 다가가 말씀드렸다. ‘아버지, 식사는 하셨어요? 쌀국수 한 그릇 드실래요? 발 치수는 어떻게 되세요?’
무표정이셨던 아버지는 활짝 웃으시며 발 치수를 말씀해주시고 연신 ‘고맙다’고 하셨다.
남편은 신발과 양말을 사러 뛰어 들어가고, 나는 쌀국수 한 그릇을 얼른 사서 돌아왔다. 이럴 땐, 우리 부부는 정말 ‘일심동체’다!”
이 글에는 수많은 댓글이 달렸습니다. 그중에는 “두 분을 연애 시절부터 페이스북에서 지켜봐 왔는데 여전히 천국 같은 가정을 이루고 계시네요. 진심으로 존경합니다”라는 식의 후기가 적지 않았습니다. 실제로 부부는 연애 시절부터 꾸준히 남다른 이웃 사랑을 실천해온 커플이었습니다.
부부는 결혼 자금을 아껴 아프리카 우간다에 학교를 세웠습니다. 누구나 다 하는 결혼 스튜디오 촬영을 생략하고 무료로 빌린 대학 강당에서 결혼식을 올려 비용을 절감하고, 축의금에 온라인 모금을 더 해 모은 3000만원이었습니다. 부산 고신대에서 함께 공부하다가 우간다로 돌아간 유학생 친구를 통해 학교 건립이 이루어졌습니다. 현재 이 학교엔 매년 200명 정도의 학생이 공부하고 있습니다.
송 목사는 국민일보와의 인터뷰에서 “학교 설립 후 지금까지 꾸준히 후원하고 있다”고 밝혔습니다. 송 목사가 집회나 강연 등으로 얻은 수익, 아내인 나 사모가 운영하는 의류 판매 사업 등으로 재정을 채웠다고 하는데요. 몇 해 전부터는 일반 후원금도 연결해 도움을 이어가고, 그의 개척교회에서도 지난 8월 단기선교를 다녀오는 등 현지와 교류를 지속하고 있습니다.
송 목사 커플의 선행은 여기서 멈추지 않았습니다. 부산에서 독거노인과 노숙인을 돕기 위해 비영리단체 ‘나눔 커뮤니티’를 설립해 7년 가까이 봉사했습니다. 송 목사는 지난 8월 출간한 자서전 ‘성공이 아니라 성경입니다’(토기장이)를 통해 그동안의 여정을 나누기도 했습니다.
이들 삶의 방식은 2023년 4월 설립한 ‘우리는교회’ 성도들과 함께 이어지고 있습니다. 신학생에서 전도사, 목회자로 성장하는 과정을 지켜본 당시 중고등학생들은 이제 대학생과 직장인이 돼 교회를 함께 지켜가고 있습니다. 우리는교회는 설립 초기부터 필리핀에 학교를 건립해 후원하고 있습니다. 또 두 달에 한 번은 주일 예배 대신 다문화 가정이나 지하철역 노숙인 등 어려운 이웃을 직접 찾아가 사랑을 나누고 있습니다.
한해의 감사를 기억하며 나눔을 실천하는 의미를 담은 지난 16일 추수 감사 주일에도 교회의 나눔 철학이 고스란히 드러난 일이 있었습니다. 송 목사의 대학 동기인 다른 교회의 사모님이 경제적으로 어려운 상황에서 암 투병한다는 사실을 알게 됐는데요, 그를 돕기 위해 하루 만에 1400만 원이 넘는 금액이 모였습니다.
“80명밖에 안 되는 작은 교회이고, 성도님들 대부분이 20~30대여서 경제적으로 크게 여유 있는 상황도 아니거든요. 이렇게 큰 금액이 모일 줄은 전혀 예상하지 못했어요. 어려운 이웃을 위해, 가치 있는 일에 기꺼이 마음을 나눠주신 성도님들에게 참 감사한 마음뿐입니다.”(송 목사)
울고 있는 이웃과 함께 울 줄 아는 이 교회의 후원 소식이 알려진 뒤 온라인을 통해 1000만원 가량이 더 모금됐다고 합니다. 송 목사는 “동기인 사모님에게 깜짝 방문해 마음을 전달했다”며 “병환뿐 아니라 주변 상황이 정말 어렵지만 ‘함께 손잡아주는 사람들이 있어 힘이 난다’는 말에 저 역시 울컥했다”고 전했습니다. 송 목사가 주변의 선행을 SNS에 올리는 이유는 단 하나라고 했습니다. “우리가 좋은 일을 했으니 칭찬해 달라는 것이 아닙니다. 누군가 이 글을 보고 더 많은 사람이 주변에 사랑을 나누고 베풀기를 바라는 마음뿐입니다.”
대형 마트에서 맨발의 노숙인에게 따뜻한 마음을 나눈 뒤 나 사모는 저녁에 아이들과 함께 이런 감사 기도를 드리며 왈칵 눈물이 쏟았다고 했습니다.
“하나님, 마트에서 그 할아버지를 만날 수 있게 해주셔서 감사해요. 신발을 신겨 드리고, 식사를 챙겨드릴 수 있어서 감사해요. 다음에도 소외된 이웃들을 그냥 지나치지 않게 해주시고, 예수님의 사랑을 전할 수 있는 용기를 주세요.”
그날따라 정신없는 하루를 보내고 난 뒤 송 목사에게 아차 싶은 순간이 찾아왔습니다. 11월 7일은 바로 두 사람의 10주년 결혼기념이었던 것입니다. 다음 날 지방 집회에서 강연하던 중 문득 결혼기념일을 지나쳐 버린 일이 떠올랐습니다. 집으로 돌아오는 길, 역에서 꽃다발을 산 송 목사는 아내에게 이런 편지를 건네며 특별했던 기념일을 이렇게 추억했습니다.
“우리 어제가 결혼 10주년이다. 니 알았나? 이 중요한 날 일정도 등록하고 알람도 맞췄었는데 교회 일에 정신없이 지내다 보니 깜빡하고 잊어버렸네. 그런데 이 중요한 날은 잊고 지나갔지만, 그 순간에도 우리는 노숙인 아버지를 향한 사랑의 나눔과 섬김을 잊지 않았더라. 오늘 문득 결혼 10주년을 잊고 지나간 것에 대해 깜짝 놀랐다가 한편으론 결혼 10주년을 참 우리스럽게 보냈다는 생각에 괜한 미소가 지어지더라. 한결같이 사는 것 같아 그저 감사하더라.
은비야 내가 가진 능력도 없고 돈도 없지만, 너를 향한 사랑과 고마움 미안함까지 세계에서 제일 많이 가지고 있는 거 알제? 나랑 결혼해줘서 진심으로 고맙고, 사랑하는 우리 세 딸 엄마가 되어줘서 그리고 우리교회 사모가 되어줘서 너무너무 고마워. 사랑해. ”
대학 캠퍼스에서 만나 서로를 알아가기 시작한 2010년부터 15년이 흘러 이제는 세 아이의 부모가 된 두 사람의 모습은 달라졌겠지만, 헐벗고 굶주린 이웃을 향한 사랑의 깊이는 더욱 깊어진 것 같습니다. 한결같이 삶 속에서 이웃에게 사랑을 나누어 온 두 사람의 결혼기념일을, 비록 늦었지만 다시 한 번 진심으로 축하드립니다.
신은정 기자 sej@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사