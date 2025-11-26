스마일게이트, 주요 계열사 통합 단행

스마일게이트는 내년 1월 1일 부로 경영 체계를 현 ‘그룹’ 구조 체제에서 ‘통합법인’ 체제로 개편한다고 26일 밝혔다.

이번 개편은 스마일게이트 홀딩스, 스마일게이트 엔터테인먼트, 스마일게이트 알피지 등 주요 3개 법인을 하나의 회사로 통합하는 것이 골자다. 그룹의 분산된 전사 역량과 자원을 총 집중해 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 결정이라는 게 게임사의 설명이다.

성준호 스마일게이트 그룹 CEO는 “이번 법인 통합을 통해 명확한 비전과 사업전략 하에 모든 역량과 자원을 결집하여 한 방향으로 나아가는 토대를 구축할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 스마일게이트는 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 메가밸류를 지속 발굴하고 혁신을 통해 글로벌IP 명가로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.