어린이 안전·놀이환경 개선 앞장… 봉양순 서울시의원, 성평등가족부장관상 수상

아동·청소년 보호정책 강화 공로… “놀 권리·안전은 미래세대를 위한 투자”

봉양순 서울시의원(오른쪽)이 21일 일산 킨텍스에서 열린 ‘2025 경기어린이박람회’에서 성평등가족부장관상을 수상한 뒤 관계자와 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당·노원3)이 지난 21일 일산 킨텍스에서 열린 ‘2025 경기어린이박람회’에서 어린이대상 성평등가족부장관상을 수상했다. 봉 의원은 아동·청소년 성보호 인식 확산과 지역사회 기반의 아동 친화정책 실현에 기여한 공로를 인정받았다.