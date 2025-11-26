무안공항 찾은 국토부 장관, 여객기 참사 유가족 반발에 면담 불발

“공청회 연기하라” 김윤덕 장관에 항의

“장관 권한 밖” 답에 유족들 거센 반발

무안공항 재개항에 “유족과 대화 먼저”

김윤덕(왼쪽) 국토교통부 장관이 26일 오후 전남 무안군 무안국제공항에서 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족들과 면담을 시도하다 국토부 항공철도조사위원회의 일방적 공청회 강행 중단을 촉구하는 유가족들로부터 거센 항의를 받고 있다. 뉴시스

김윤덕 국토교통부 장관이 12·29 제주항공 참사 유가족과 면담을 위해 무안국제공항을 찾았으나 유족들의 거센 항의에 부딪혔다. 유가족들은 항공철도사고조사위원회(항철위)가 내달 4일로 예고한 공청회 연기를 촉구하며 김 장관과의 면담을 거부했다.



김 장관은 26일 오후 4시30분쯤 12·29 제주항공 참사 유가족협의회와의 면담을 위해 전남 무안군 무안국제공항을 방문했다. 면담에 앞서 공항 1층에 마련된 참사 희생자 분향소에 참배하려던 김 장관은 “(항철위) 공청회를 연기하라”는 유족들은 거센 항의를 받고 10여분 만에 되돌아갔다.



이날 유족들은 ‘공청회 강행은 국가폭력이다’, ‘국토부 셀프조사 즉각 중단하라’ 등 피켓을 들고 김 장관은 참배를 막아섰다. 김유진 유가족협의회 대표는 “피해 당사자인 유가족들의 말은 다 배제하고 공청회를 강행할거냐”며 김 장관의 분향소 참배와 면담을 거부했다.



항의 과정에서 김 장관이 공청회 개최 여부에 대해 “(항철위는) 독립된 기구라 장관 권한 밖이다”고 답변하자, 일부 유가족들이 김 장관을 강하게 나무라며 소란이 빚어지기도 했다.



유가족들은 당초 이날 오전 국회 국토교통위원회에서 심사 예정이던 항공·철도사고조사법 개정안 심사가 연기된 데 대해서도 “국토부가 유가족들 핑계를 대면서 항철위 독립을 미루고 있다”며 반발했다. 해당 개정안은 항철위를 국토부로부터 독립시키는 내용이 골자다.



이에 대해 김 장관은 “해당 법안을 검토해보니 기존 국토부 산하의 항철위가 단순히 국무총리실 산하로 옮겨지는 것 뿐이라 향후 유가족들의 반발이 불가피할 것으로 판단해 법안 심사 연기를 요청했다”며 “유가족들과 협의를 해야 할 사안이다”고 해명했다.



김 장관은 무안공항 재개항에 대해선 “현재로서는 재개항 시점을 가늠할 수는 없다. 사고 조사 등 이유로 로컬라이저(방위각시설)도 철거되지 않았다”면서 “유가족들과의 대화가 먼저”라고 밝혔다.



유가족협의회 한 관계자는 “공청회가 강행되면 모든 수단과 방법을 가리지 않고 막을 것”이라며 “공정하지 않은 절차로 추진된 공청회를 지금이라도 연기해야 한다”고 말했다.



한편 항철위는 12·29 제주항공 여객기 참사 중간조사 결과를 다음달 4일과 5일 서울 종로구 글로벌센터에서 공청회 형태로 공개할 계획이다.



무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



