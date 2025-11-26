지방의원 단순 외유성 연수 막는다…임기 만료 1년 전 원칙적 금지, 어길 시 페널티

김민재 행정안전부 차관이 26일 정부서울청사에서 지방의원 임기만료 전 외유성 공무국외출장 방지 대책을 발표하고 있다. 연합뉴스

위법 적발 시 지방교부세 감액 등 재정 페널티를 부과하는 방안도 검토된다.