차기 강원지사 양자대결 시…이광재 49%·김진태 39%

강원도민일보 여론조사

이광재 전 강원지사. 최종학 선임기자

남녀 805명(총 6354명 중 805명 응답 완료)을 대상으로 한 여론조사에 따르면, 김 지사와 이 전 지사 간 가상 양자 대결에서 김 지사는 39%, 이 전 지사는 49% 응답률로 이 전 지사가 오차범위 밖에서 앞섰다.

‘없다’

는 6%, ‘모름·응답거절’은 5%였다. 오차범위는 ±3.5%포인트다.

2025년 10월 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5% 포인트다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다).