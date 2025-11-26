비리 오명 영남공고 5년만에 정상화…정이사 체제 전환
대구시교육청은 비리 의혹 등으로 학교법인 이사 8명 전원에 대한 승인이 취소돼 임시이사체제로 운영된 학교법인 영남공업교육학원 소속 영남공고가 5년 만에 정이사 체제로 전환된다고 26일 밝혔다.
교육부 사학분쟁조정위원회가 지난 24일 열린 제235차 전체 회의에서 관할교육청인 대구시교육청과 개방이사추천위원회, 학교운영위원회 등이 추천한 후보 18명 중 8명을 정이사로 선정했다. 정이사로 선정된 후보 8명이 결격사유 조회에서 특별한 하자가 없을 경우 다음 달 중 정이사로 공식 선임돼 법인 정상화 절차가 마무리될 예정이다.
영남공고는 2019년 교사 부정채용, 운동부 학생 성적 조작, 동창회 관계자 물품 구매 강요, 여교사 임신 포기 각서 강요 등 각종 비리 의혹이 제기되면서 논란이 됐고 당시 정이사 8명 전원에 대한 승인이 취소됐다. 당시 재단 이사장은 교사 채용 과정에 돈을 받은 혐의(배임수재)가 인정돼 대법원에서 징역 8개월에 추징금 3500만원이 확정돼 실형을 살기도 했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사