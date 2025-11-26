시사 전체기사

[속보] 李대통령, 이화영 재판 검사 집단퇴정에 “엄정 감찰” 지시

입력:2025-11-26 16:08
공유하기
글자 크기 조정
이화영 전 평화부지사. 연합뉴스

[속보] 李대통령, 이화영 재판 검사 집단퇴정에 “엄정 감찰·수사” 지시

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
주거지 무단이탈 조두순, 국민참여재판 질문에 “국민카드요?”
“1억 써도 안 돼요” 백화점 VIP 경쟁 과열… 영수증 매매 횡행
[단독] 응급실 뺑뺑이, 美·日 해법은 구급대가 직접 병원 선정
“살 빼면 근손실?” 위고비 연구가 뒤집어…1년에 3㎏ 내외
국힘도 ‘당심 70%룰’ 발칵… 중심 못잡고 좌우만 기대는 여야
국익중심 실용외교… 미·중 넘어 ‘글로벌사우스’로 다변화
[단독] “이럴때 동지애 발휘… ‘패트 충돌’ 벌금 2억 품앗이하자”
170조 인도재벌이 삼성 서초 사옥서 이재용 만난 이유는?
국민일보 신문구독