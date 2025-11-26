“그곳에서 또 연극해요”…故이순재에 쏟아진 깊은 애도
“연기 인생에 후회는 없어요. 시작할 때부터 각오했던 거니까. 주변 사람들이 고생했지, 나는 조금의 불행도 느끼지 않았어요.”(2018년 인터뷰)
“다시 태어나도 배우가 되면 좋겠어요. 예술가라서 좋은 점은 자유롭다는 거거든.”(2019년 인터뷰)
70년 가까이 연기 외길을 걸은 천생 배우 고(故) 이순재는 생전 이런 고백을 들려줬다. 여든이 넘은 나이에도 연기를 향한 그의 애정과 열정은 이토록 뜨거웠다. 큰 기둥이었던 그를 떠나보내며 연예계는 슬픔에 잠겼다. 그의 마지막을 배웅하며 후배 배우들은 깊은 애도를 전했다.
26일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 차려진 고인의 빈소에는 추모객 발길이 끊이지 않았다. 배우 출신인 유인촌 전 문화체육관광부 장관은 이날 오전 빈소를 찾아 “후배들에게 연기하는 자세부터 우리 말을 똑바로 해야 한다는 지적까지 원칙적인 얘기를 끊임없이 해주신 분”이라며 “무대와 드라마에서 함께하고 싶었는데 떠나시니 마음이 아프다”고 말했다.
TBC 공채 시절부터 55년간 여러 드라마를 함께 찍은 배우 장용은 “때로는 아버지 같고 때로는 형님 같았다. ‘무대에서 쓰러지는 게 행복하다’고 늘 말씀하셨다”며 “귀감이 되는 멘토이자 로망이었고 대단한 어른이셨다”고 애도했다. 다수의 연극 작품을 같이한 손숙은 “(고인이) 말년에 연극 무대에 서실 때 나와 부부로 많이 나왔다”면서 “순재 오라버니, 곧 만나요. 거기 가서 또 연극해요”라고 작별 인사를 건넸다.
tvN 여행 예능 ‘꽃보다 할배’를 함께한 박근형, 백일섭, 이서진과 나영석 PD는 전날 조문했다. 백일섭은 “왜 얘기도 없이 빨리 가나. 우리끼리 ‘95살까지만 연기합시다, 그때까지 나도 같이 살 테니까’라고 말했었는데 약속도 못 지키고 갔다”며 애통해했다. 신구는 “연예계에 더 계셔야 할 분인데, 안타깝고 슬프다”고 했다. 박근형은 “그는 항상 리더였고, 평생 부지런하게 사셨다”며 “형님, (이제) 너무 열심히 하시지 마시고 편안하게 쉬시길 바란다”고 전했다.
MBC 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’에서 호흡 맞춘 정보석, 최다니엘, 서신애 등도 빈소를 찾았다. 아역시절 손녀 역할을 맡아 ‘빵꾸똥꾸’로 불리며 사랑을 받았던 진지희는 성인이 돼 연극 ‘갈매기’까지 고인과 함께했다. 진지희는 “연기에 대한 진지함, 무대 위에서의 책임감, 연기를 넘어선 삶의 태도까지 곁에서 보고 배울 수 있어 감사했다”고 애도했다. 황정음도 “아무것도 몰랐던 제게 따뜻한 아버지셨다. 변치 않은 사랑과 기억을 남겨주셔서 감사하다”고 전했다. ‘거침없이 하이킥’에서 손자 역할을 맡았던 정일우는 “배우로 첫걸음을 내딛던 순간을 선생님과 함께해 영광이었다”며 “사랑합니다. 할아버지”라고 인사했다.
SNS를 통한 추모 메시지도 이어졌다. 김혜수는 고인이 지난해 KBS 연기대상을 받고 ‘평생 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사하다’고 수상 소감을 말하는 장면을 돌이키며 애도를 표했다. 고인과 드라마 ‘선덕여왕’ ‘대물’ 등을 함께한 고현정은 “선생님 편히 가소서. 명복을 빕니다”라며 고인의 사진 여러 장을 게시했다. 최명길도 “늘 모범이 돼주셨다. 존경한다”고 애도했다.
2011년 MBC 드라마 ‘마이 프린세스’에 함께 출연한 송승헌은 “깊은 연기와 따뜻한 마음 잊지 않겠다”고 썼다. 송선미는 “선생님 걸어오신 길을 돌아보며 남은 삶을 살아가겠다”고 말했다. 연극 ‘리어왕’을 함께한 아나운서 출신 배우 오정연은 “무대 위에서 마주하던 깊은 눈빛, 무대 뒤에서 건네주시던 따뜻한 조언들이 아직도 생생하다”며 고인의 명복을 빌었다.
지난해 12월 개봉한 영화 ‘대가족’에서 함께 연기한 이승기는 “선생님께서 결혼식 주례도 봐주셨고, ‘대가족’ 출연 제의를 받으셨을 때도 ‘승기가 하는 거면 꼭 해야지’라며 함께해 주셨다”면서 “올초 선생님 건강이 갑자기 악화했을 때 아내(배우 이다인)와 병문안했는데, 건강한 모습을 보여주고 싶으셨는지 엘리베이터 앞까지 배웅해 주셨던 모습이 아직도 눈에 선하다”며 슬퍼했다.
이 외에도 김영옥, 최수종, 하희라, 최지우, 김희애, 정준호, 유준상, 서예지 등이 빈소를 방문했다. 마지막 가는 길도 후배들이 함께한다. 27일 발인 전 진행되는 영결식은 배우 정보석이 사회를 맡고, 김영철과 하지원이 추모사를 낭독한다. 수의는 평소 친분이 있던 한복 디자이너 박술녀가 준비했다. 고인은 발인 후 경기도 이천 에덴낙원에 영면한다.
