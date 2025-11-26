내년 수도권 공공분양 2만9000가구

이달 중 남양주왕숙·군포대야미 5100가구 분양

내년 서울·인천·경기 총 2.9만 가구

남산에서 바라본 서울 아파트 모습. 연합뉴스

지역별로는 서울 1300가구, 인천 3600가구, 경기 2만3800가구다. 주요 지구별로는 3기 신도시 7500가구, 2기 신도시 7900가구, 기타 중소택지 1만3200가구의 공공주택이 분양된다. 그 외 중소택지에서는 서울 고덕강일 1305가구, 구리갈매역세권 287가구, 검암역세권 1190가구 등에서 분양 계획이 잡혀있다.

후보지는 남양주 왕숙, 파주운정3, 수원당수 등 3곳이다. 특히 수원당수는 기반시설 여건이 갖춰져 있어 내년 착공을 진행할 예정이다.