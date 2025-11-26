‘비상계엄 1년’…광주시, 민주주의 가치 확산 나선다

12월 1~12일 ‘민주주의 주간’ 운영

3일 계엄 극복 광주공동체 기자회견

한강 작가 노벨문학상 1주년 기념도

12·3 비상계엄 다음날인 지난해 12월 4일 오후 광주 동구 5·18민주광장에 모인 시민들 모습. 연합뉴스

광주가 지켜온 민주·인권·평화의 가치를 시민들과 함께 나눈나는 계획이다.