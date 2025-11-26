[속보] 특검, 한덕수에 징역 15년 구형…“불행한 역사 되풀이 안 돼”

한덕수 전 총리. 연합뉴스

12·3 비상계엄은 과거 45년 전 내란보다 더 막대하게 국격을 손상했고 국민에게 커다란 상실감을 줬다”며 “

과거 내란 범죄가 권위주의에서 민주주의로 가는 기회를 박탈한 거였다면 이번 내란 범행은 수십 년간 한국이 쌓은 민주화의 결실을 한순간에 무너뜨리고 국제 신인도 및 국가 경쟁력을 추락시켰다”고 말했다.