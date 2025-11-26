사우어 이어 보쉴리 영입…KT, 외국인 투수 구성 마쳤다
프로야구 KT 위즈가 새 외국인 투수 케일럽 보쉴리를 영입했다.
KT는 26일 보쉴리와 총액 100만 달러(계약금 포함 연봉 90만 달러·인센티브 10만 달러)에 계약을 체결했다고 밝혔다. KT 구단은 “보쉴리는 최고 구속 시속 152㎞의 직구를 바탕으로 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구를 안정적으로 구사한다”고 소개했다.
2017년 샌디에이고 파드리스에 입단한 보쉴리는 밀워키 브루어스 소속이던 2023시즌 미국 메이저리그(MLB)에 데뷔했다. 이후 미네소타 트윈스, 텍사스 레인저스, 탬파베이 레이스 등을 거쳤다.
보쉴리는 MLB 통산 28경기에서 1승 1세이브 평균자책점 5.80을 기록했다. 올해 마이너리그 트리플A 11경기에 등판해 2승 1패 2홀드 평균자책점 2.14의 기록을 남겼다.
KT는 맷 사우어에 이어 보쉴리까지 영입하며 내년 시즌 외국인 투수 구성을 마쳤다.
