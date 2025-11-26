KAIST, 누리호 통해 ‘초소형 홀추력기’ 기술 검증 나선다

최원호(가운데) KAIST 원자력및양자공학과 교수 연구팀이 큐브위성 'K-히어로'를 들고 기념촬영을 하고 있다. KAIST 제공

가로·세로 10㎝에 높이 30

, 무게 3.9㎏의 큐브위성이다. 핵심 임무는

연구팀이 개발한 초소형 위성용 홀추력기가 우주에서 실제로 작동하는지 직접 검증하는 것이다.

‘전기로 움직이는 우주용 엔진’인 홀추력기는 위성을 보다 효율적으로 움직도록 하는 전기추진 엔진이다. 로켓처럼 연료를 많이 태워 순간적으로 큰 힘을 내는 방식이 아니라 전기로 기체(제논)를 플라즈마 상태로 만들고, 이를 뒤로 빠르게 내보내 위성을 밀어내는 방식으로 작동한다. 연비가 높아 소형·군집위성 시대의 핵심 기술로 꼽힌다.

최근 스페이스X의 스타링크 위성 등이 등장하면서 소형·초소형 전기추력기의 수요가 급증했다.

K-히어로는 국내 기술로 만든 초소형 홀추력기를 우주에서 직접 실증하는 첫 사례다.

2003년 국내 최초로 홀추력기 연구를 시작한 연구팀은 2013년 ‘KAIST 과학기술위성 3호’에 200W급 홀추력기를 성공적으로 탑재하며 기술의 실용성을 입증했다. 이번에는 더 낮은 전력인 30W에서도 작동하도록 성능을 개선했다.

최 교수는 “K-히어로를 시작으로 국내에서도 전기추력기를 탑재한 소형위성이 본격적으로 늘어날 것”이라며 “이번에 검증되는 홀추력기는 저궤도 군집 감시정찰 위성, 6G 통신위성, 초저궤도 고해상도 위성, 소행성 탐사선 등 다양한 임무에 활용될 수 있다”고 말했다.