이영훈 목사 “목회자 일생은 성령으로 불덩어리 돼야”

순복음일본총회 정기총회 세미나 강의

2027년 한국 오순절 100주년 준비

이영훈 여의도순복음교회 목사가 25일 오키나와 나하시 텐부스홀에서 열린 2025년 순복음일본총회 정기총회 세미나에서 강의하고 있다. 여의도순복음교회 제공

성령의 역사가 나타나지 않았기 때문에 하나님의 예정론에 집중했다”고 했다.

순복음선교회 순복음일본총회 회원들이 25일 오키나와 나하시 텐부스홀에서 열린 일본총회 정기총회 세미나에서 이영훈 여의도순복음교회 목사의 강의를 듣고 있다. 여의도순복음교회 제공

성령의 역사는 감리교 창시자 영국 존 웨슬리가 18세기 성령파 기독교 공동체 모라비안에서 성령 세례를 받은 때로부터 본격화됐다고 분석했다. 그는 “웨슬리가 시작한 성령 운동은 100년 정도 지나며 힘을 잃었는데 신자가 많아지면서 운동이 조직화 됐고 결국 성령의 역사가 제도권에 갇혔다”며 “성령 운동의 불이

소멸하자 20세기 그 불은 성결 운동으로 옮겨갔고 21세기로 이어지면서 방언의 역사가 나타났다”고 했다.

으로 가라는 하나님 음성 듣고 1928년 한국에 와서 서울 구세군 허홍 사관과 함께 세운 곳이 조선오순절교단이다. 여의도순복음교회가 속한 기독교하나님의성회 모태”라고 설명했다.

1953년 한국전쟁 후 오순절교단이 설립한 순복음신학교 4회 졸업생이 고 조용기 목사다.

시가끼 시게마사 순복음일본총회장이 25일 오키나와 나하시 텐부스홀에서 열린 2025년 순복음일본총회 정기총회에서 전날 열린 지저스 뮤직 페스티벌에 대해 간증하고 있다. 여의도순복음교회 제공

중남미 교회를 깨웠다”고 소개했다.

2028년은 한국 오순절 선교사 내한 100주년이자

다.

이영훈 순복음선교회 이사장과 시가끼 사게마사 목사 등이 25일 오키나와 나하시 텐부스홀에서 열린 2025년 순복음일본총회 정기총회에 참석하고 있다. 여의도순복음교회 제공