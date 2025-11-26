구윤철 “국민연금 뉴프레임워크 논의…환율 동원, 결코 아니다”
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 최근의 고환율 상황과 관련해 ‘국민연금 동원론’을 정면 반박하며 선을 그었다.
26일 구 부총리는 외환시장 관련 기자간담회에서 기재부와 보건복지부, 한국은행, 국민연금이 참여하는 4자 협의체를 통해 ‘국민연금 뉴프레임워크’를 논의하고 있다고 밝혔다.
구 부총리는 “뉴프레임워크 논의는 환율 상승에 대한 일시적 방편으로 연금을 동원하려는 목적이 전혀 아니다”라고 강조했다. 그는 “국민연금 규모가 이미 국내총생산(GDP)의 50%를 상회하고, 보유 해외자산도 외환보유액보다 많아지면서 국민연금이 외환시장 단일 플레이어 중에서 최대 역할을 하고 있다”라고 설명했다.
국민연금의 해외 투자 확대가 환율 상승의 요인이 되고 있다는 지적에 대해서는 “연금의 해외 자산 매각 시 환율 하락으로 연금 재원에 영향을 미칠 수도 있는 만큼, 외환시장 안정은 연금 수익성에도 중요하다”고 덧붙였다.
뉴프레임워크의 세부 내용에는 “외환시장 안정을 위해 가능한 모든 정책을 고려하겠다”며 구체적 언급을 자세하면서 “수출기업과 협의를 시작했고 앞으로도 필요하다면 외환시장 안정을 위해 누구든 만나 소통하겠다”고 말했다.
최근 환율 급등세에 대해서는 “정부는 투기적 거래와 일방향 쏠림현상을 주의 깊게 모니터링하고 있으며 변동성이 지나치게 확대되는 경우 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다.
환율 상승의 주요 배경으로 꼽히는 ‘서학개미’에 대한 세제상 패널티 가능성에 대해서는 “검토하고 있지 않다”면서도 “정책이라는 것이 상황 변화가 되면 언제든 검토하는 것이고 열려있다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
