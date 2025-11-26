올 연말도 대구에 사랑이 넘치길…‘나눔캠페인’ 진행
대구시는 연말연시 어려운 이웃을 돕고 나눔문화 확산을 위해 진행되는 ‘희망2026 나눔캠페인’이 12월 1일 국채보상운동기념공원에서 출범식을 열고 내년 1월 31일까지 62일간 나눔 대장정을 시작한다고 26일 밝혔다.
출범식에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯한 유관기관 단체장, 나눔실천 유공자, 대구시민들이 참석한다. 출범 선포와 함께 사랑의 온도탑 제막 행사도 진행한다.
62일간 진행되는 이번 캠페인은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 대구’를 슬로건으로 정했다. 어려운 경제 여건을 감안해 3년째 목표액을 동결해 106억2000만원이 목표다.
캠페인 기간 동안 시민들이 모금 현황을 확인할 수 있도록 옛 중앙파출소 앞 분수광장에 ‘사랑의 온도탑’을 세운다. 1억620만원이 모일 때마다 사랑의 온도가 1도씩 올라 최종 목표액을 채우면 100도가 완성된다.
대구시는 매년 목표액을 달성해 왔지만 지역경제의 어려움이 예상되는 올해 연말에는 특히 더 소외된 이웃을 돕기 위한 관심과 기부 참여가 중요해지고 있다.
성금 모금과 캠페인은 대구사회복지공동모금회가 주관하며 기부 참여를 원하는 대구시민은 대구사랑의열매 사랑의 계좌 또는 각 읍·면·동 행정복지센터, 방송사에 성금과 물품을 기탁할 수 있다. ARS 기부전화를 통해서도 기부에 동참할 수 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사