시사 전체기사

김어준 잡으라 했더니…‘김호중’ 찾던 방첩사, 계엄 혼선 폭로

입력:2025-11-26 11:15
수정:2025-11-26 11:17
공유하기
글자 크기 조정
(왼쪽) 방송인 김어준, 오른쪽은 가수 김호중. 뉴시스

여인형 전 국군방첩사령관이 12·3 비상계엄 당시 국군방첩사령부 내부에서 체포 대상조차 제대로 파악되지 않았다고 법정에서 증언했다. 체포 명단에 있던 방송인 김어준을 가수 김호중으로 잘못 알고 움직였다는 것이다.

여 전 사령관은 24일 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석해 체포 대상자 명단의 신뢰성을 따지는 변호인 측 신문 과정에서 이같이 밝혔다.

이 자리에서 그는 “명단을 보면 김어준씨가 있지 않나. 우리 방첩사 요원들이 12월 4일 오후까지도 그 김어준을 ‘가수 김호중’이라고 알고 있었다”고 말했다.

여 전 사령관은 이런 오류가 “서로 구두로 전달되는 과정에서 생긴 일”이었다며 “내가 말을 그렇게 했는지, 누가 그렇게 받아 적었는지는 모르겠다”고 증언했다.

이어 “명단을 쭉 얘기하니 ‘이 사람이 누구냐’ 그래서 그 자리에서 인터넷을 열심히 찾아봤다고 한다. 수사단장은 정치에 관심이 없어 우원식이 국회의장인지도 몰랐다”고 말했다.

그러면서 “다시 말하지만 4일 오후까지도 김호중씨로 알고 있었다”며 “명단, 명단 자꾸 얘기하는데 사실 그 정도로 엉성하게 돌아다니는 얘기”라고 덧붙였다.

가수 김호중은 당시 음주운전 뺑소니 혐의로 이미 수감 중이던 상황이었다. 여 전 사령관의 증언은 계엄 준비 과정 자체가 허술했고 체포 대상조차 정확히 식별하지 못했다는 점을 부각해 ‘구체적 내란 실행 계획’ 수립 여부를 둘러싼 변호인 측 주장을 뒷받침하는 것으로 해석된다.

한편, 여 전 사령관은 이재명 대통령 측근인 김현지 대통령 제1부속실장과 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장의 이름을 메모했던 사실은 인정했다. 그는 “12월 4일 19시경 김현지, 이석기, 정진상 등의 이름을 메모한 사실을 인정하느냐”는 변호인단의 질문에는 “네”라고 답했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
844
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“1억 써도 안 돼요” 백화점 VIP 경쟁 과열… 영수증 매매 횡행
[단독] 응급실 뺑뺑이, 美·日 해법은 구급대가 직접 병원 선정
“살 빼면 근손실?” 위고비 연구가 뒤집어…1년에 3㎏ 내외
국힘도 ‘당심 70%룰’ 발칵… 중심 못잡고 좌우만 기대는 여야
국익중심 실용외교… 미·중 넘어 ‘글로벌사우스’로 다변화
[단독] “이럴때 동지애 발휘… ‘패트 충돌’ 벌금 2억 품앗이하자”
170조 인도재벌이 삼성 서초 사옥서 이재용 만난 이유는?
“악취나” 베트남서 가방에 담긴 한국인 시신 발견…2명 체포
국민일보 신문구독