광주 서구장학재단, 장학생 125명에 1억9000만원 전달
윤풍식 국민 회장 3000만원 기탁
“이윤 사회 환원은 기업의 책무…”
광주 서구장학재단이 관내 장학생 125명에게 장학금 1억9000여만원을 전달했다.
광주 서구장학재단은 전날 서구청 들불홀에서 ‘2025년 장학증서 수여식’을 열고 장학생 125명에게 총 1억9000여만원 상당의 장학금을 전달했다고 26일 밝혔다.
장학재단은 대학생 120명과 고등학생 18명, 학교 밖 청소년 5명을 장학생으로 선정했으며, 장학금은 대학생 200만원, 그 외 70만원씩 각각 지급됐다.
특히 윤풍식 국민 회장은 이날 장학금 3000만원을 기탁해 의미를 더했다. 윤 회장은 “이윤을 사회에 환원하는 것은 기업의 당연한 책무”라고 밝혔다.
박찬갑 서구장학재단 이사장은 “장학생 여러분이 오늘 받은 따뜻한 마음을 언젠가 후배들에게 나눠주길 바란다”며 “앞으로도 서구장학재단은 학생 한 명 한 명이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 곁에서 응원하겠다”고 말했다.
김이강 광주 서구청장도 “지역 인재의 꿈은 곧 서구의 미래이고, 지역 인재의 성장은 곧 서구의 성장”이라며 “오늘의 성취에 자부심을 가지고 더 넓은 세상으로 당당히 나아가길 바란다”고 축하를 전했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
