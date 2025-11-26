우도 14명 사상 사고 낸 운전자…경찰, 구속영장 신청

24일 오후 우도에서 차량 돌진 사고가 발생해 소방당국이 구조 작업을 벌이고 있다. 우도 주민 제공

A씨는 24일 오후 2시48분쯤 제주시 우도면 연평리 천진항에서 차량을 하선한 뒤 대합실 방면으로 돌진해 14명의 사상자를 낸 혐의를 받는다.