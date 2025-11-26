경찰, 10억원대 사기 의혹 고흥군 간부공무원 수사
정년 2년 앞두고 명예퇴직 신청
경찰이 지역민들에게 10억여원 상당을 빌린 뒤 갚지 않은 의혹을 받고 있는 전남 고흥군 간부공무원을 상대로 수사에 나섰다.
전남 고흥경찰서는 고흥군 수산정책과장 A씨를 사기 혐의로 입건해 조사중이라고 26일 밝혔다.
A씨는 “아들의 사업 자금이 필요하다”며 지역 주민들에게 10억여원 상당의 돈을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의를 받고 있다. 피해를 주장하는 이들은 대부분 지역에서 오랜 기간 수산양식업에 종사한 주민들로 알려졌다.
고흥군은 A씨를 직위 해제하고 감사에 착수한 상태다. 군은 A씨가 지난달 정년을 2년 앞두고 명예퇴직을 신청하자, 이례적이라고 판단하고 금전 차용 의혹을 인지한 것으로 전해졌다.
고흥군은 수사 결과가 나오는대로 A씨에 대한 징계 절차에 나설 방침이다.
