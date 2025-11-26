[속보] 해병특검, 오동운 공수처장 직무유기 혐의 불구속 기소

오동운 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장. 연합뉴스

특검팀은 “피고인들은 주어진 권한을 악용해 공수처 수사가 대통령에게 향하는 것을 차단함으로써 공수처의 수사권을 사유화·정치화했다”며 “고위공직자 범죄에 대한 독립적이고 엄정한 처리를 목적으로 출범한 공수처의 설립 취지를 무력화했다”고 말했다.