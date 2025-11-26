의정부시 ‘추동 숲정원’ 시민 손으로 재탄생

도시 중심 속 73만㎡ 생태숲 1단계 완성

시민참여단 설계·식재·정비 전 과정 참여

“시민과 함께 만드는 정원문화의 출발점”

김동근 시장이 지난 25일 추동공원에서 추동 숲정원 시민참여단과 현장 점검을 한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

경기 의정부시가 도심 중심에 위치한 추동공원을 시민과 함께 ‘추동 숲정원’으로 재편하는 프로젝트의 1단계를 완료했다.

