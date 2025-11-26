시사 전체기사

천안 효성해링턴플레이스 ‘우수 어린이놀이시설’ 선정

입력:2025-11-26 10:31
충남 천안시는 효성해링턴플레이스 스마일시티 아파트 놀이터가 2025년 행정안전부의 우수 어린이놀이시설에 선정돼 인증서를 수여받았다고 26일 밝혔다.

행정안전부는 전국 8만4000여 개 어린이 놀이시설 가운데 시·도 등이 추천한 46개 시설을 대상으로 안전관리실태, 유지관리·운영, 아동발달 연계 등을 심사해 8곳 선정했다.

효성해링턴플레이스 스마일시티는 올해 공동주택 중 유일하게 우수놀이시설로 지정됐다. 아파트 단지 중앙에 위치해 인근 초등학생과 유아의 이용률이 높고, 옥상에 놀이시설 전체를 관찰할 수 있는 CCTV를 설치해 우수한 평가를 받았다.

우수 어린이놀이시설의 인증 유효기간은 2028년까지 유지된다.

시 관계자는 “앞으로도 어린이들이 안전하게 이용할 수 있는 놀이시설 환경 조성을 위해 우수 어린이놀이시설을 적극 발굴할 계획”이라고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

