롯데월드, ‘잠뜰 TV’ 콘텐츠 ‘미스터리 수사반 X 픽셀리 : 더 프리즘 展’ 선봬
롯데월드의 몰입형 체험관 ‘이머시브 플랫폼 딥’(딥)이 인기 유튜브 크리에이터 ‘잠뜰 TV’의 지적재산권(IP) 콘텐츠 전시 ‘미스터리 수사반 X 픽셀리 : 더 프리즘 展’을 선보인다. 이번 전시는 12월 12일부터 1월 18일까지 진행되며, 26일 오후 6시 멜론티켓에서 1차 예매를 오픈한다.
‘잠뜰 TV’는 237만 명의 구독자를 보유한 게임 크리에이터다. 마인크래프트 등 다양한 게임을 활용해 독창적인 세계관을 접목한 영상 콘텐츠를 제작하고 있으며, 10대와 20대를 중심으로 탄탄한 팬덤을 보유하고 있다.
이번 전시의 테마는 ‘더 프리즘 : 두 개의 빛이 무한히 퍼지는 순간’으로, ‘픽셀리’와 ‘미스터리 수사반’(미수반) 두 IP가 각각 ‘무지개의 빛’과 ‘진실의 빛’이 돼 하나의 공간에서 만난다는 의미를 담고 있다. 각각의 IP가 가진 고유의 매력을 느끼는 것은 물론 두 IP의 만남으로 확장된 세계관까지 현실에서 만나볼 수 있다.
‘픽셀리’는 ‘잠뜰 TV’ 크루에서 시작해 독립된 캐릭터 IP로 성장한 브랜드로, 동글동글하고 귀여운 외형이 특징이다. 최근 1020세대 사이에서 ‘픽셀리’를 향한 관심이 높아지는 가운데 이번 전시를 통해 ‘픽셀리’ 세계관이 온라인을 넘어 오프라인까지 본격적으로 확장된다는 점에서 그 의미를 더한다.
이어지는 공간에서는 관람객이 직접 ‘진실을 향한 여정’을 체험할 수 있다. ‘미수반’은 ‘잠뜰 TV’의 콘텐츠 중 가장 인기있는 오리지널 시리즈로, 각자 특별한 능력을 가진 여섯 형사가 진실을 추적하는 추리물이다. 이번 전시에서는 기존 시리즈의 콘셉트를 유지하되, 관람객이 더욱 몰입할 수 있도록 새롭게 구성한 현장 연출을 통해 ‘미수반’ 콘텐츠에서만 느낄 수 있는 재미를 배가했다.
‘미스터리 수사반 X 픽셀리 : 더 프리즘 展’은 멜론티켓에서 단독 예매 가능하다. 이번 전시 관련 더욱 자세한 내용은 ‘이머시브 플랫폼 딥’ 공식 SNS(@deep_official_kr) 및 예매처를 통해 확인할 수 있다.
한편 ‘딥’은 지난 23일 첫 번째 전시인 ‘전지적 독자 시점 : 구원의 마왕 展’을 성료했다. 마치 작품 속에 들어간 듯한 뛰어난 몰입감으로 원작의 팬덤에게 호평을 받았으며, 전시 한정 굿즈를 구매하기 위해 관람객들이 오픈런을 하기도 했다. 롯데월드 ‘딥’은 앞으로도 몰입형 체험관의 특장점을 살린 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
