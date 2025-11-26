예산 4조 시대 연 창원특례시, ‘미래 첨단산업’ 집중 투자

창원시청

지난해보다 2424억 원(6.4%)이 증가한 총규모 4조142억 원의 예산안을 편성해 4조 시대를 연 창원시가 ‘미래 첨단산업’ 집중 투자 의지를 밝혔다.

시는 어려운 지방재정 여건이지만 재정 효율화를 통해 확보한 재원을 첨단산업 육성, 사회안전망 강화, 지역경제 회복과 성장이라는 3대 핵심 투자 방향에 집중할 계획이라고 26일 밝혔다.