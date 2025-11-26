시사 전체기사

[여긴 어디] 호수에 담긴 주황빛 메타세쿼이아 ‘데칼코마니’

입력:2025-11-26 10:04
공유하기
글자 크기 조정

상대적으로 따뜻한 남쪽 지역에는 12월 초까지 늦가을 정취가 남아 있다. 전남 나주시 세지면 오봉리 오봉저수지(오봉제)가 초겨울에도 늦가을 서정을 담을 수 있는 곳이다. 저수지는 주변 들판에 농업용수를 공급할 목적으로 일제강점기인 1917년 착공, 1919년 완공됐다. 제방 길이 265m, 유효저수량 7만 660t 규모다.

이른 아침 저수지는 물결이 거의 없어 거울처럼 잔잔하다. 그 수면 위로 건너편 주황빛으로 찬란하게 물든 메타세쿼이아 풍경이 그대로 물에 담겨 데칼코마니를 이루며 그림 같은 풍경을 풀어놓는다. 수면에 안개가 스멀스멀 피어오르면 신비한 풍경이 더해진다.

글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“주토피아엔 왜 뱀이 없었을까”… 닉과 주디, 9년만의 귀환
“1억 써도 안 돼요” 백화점 VIP 경쟁 과열… 영수증 매매 횡행
[단독] 응급실 뺑뺑이, 美·日 해법은 구급대가 직접 병원 선정
“살 빼면 근손실?” 위고비 연구가 뒤집어…1년에 3㎏ 내외
이 대통령 “문화예술계 큰 별”… 정보석 “인생의 참 스승”
14명 사상자 낸 제주 우도 렌터카 운전자 긴급체포
“2026학년도 수능 문제·정답 모두 ‘이상 없음’”
‘범죄도시 마동석’ 모델 경찰, 음주운전으로 직위 해제
국민일보 신문구독