AI 진로 서비스 고도화…정상제이엘에스, 업무협약 체결

앱티마이저-서울대학교 한국인적자원연구센터와 협력

“교육 현장에서 커지고 있는 진로·적성 문제를 AI 기술로 지원할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “국내는 물론 글로벌 시장에서도 K-에듀가 경쟁력을 갖고 확산될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.