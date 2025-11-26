한국인 속여 60억 꿀꺽 캄보디아 거점 조직 일당 송치
대구경찰청은 캄보디아를 거점으로 활동하며 한국인들을 상대로 60억원대 온라인 사기를 저지른 혐의(사기 등)로 피싱 조직 한국인 총책 A씨(26) 등 12명을 검찰에 구속 송치하고 국내 자금세탁책 등 14명을 불구속 송치했다고 26일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 7월부터 올해 5월까지 캄보디아 현지 범죄 단지에서 SNS를 통해 국내 불특정 다수에게 조건만남 광고 등 메시지를 무작위로 발송한 뒤 이에 속아 접근한 136명으로부터 회원 가입비 등의 명목으로 64억1000만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 온라인 사기 범죄뿐만 아니라 캄보디아 내 또 다른 피싱 조직으로부터 자금세탁 의뢰를 받고 실행해 옮긴 혐의도 받고 있다.
앞서 지난 4월 대구 강북경찰서가 A씨 조직에 속한 국내 자금세탁 조직원 2명을 검거했고 대구경찰청 형사기동대 소속 상선수사전담반이 캄보디아 주재 한국대사관 등과 공조해 조직 총책 등 검거에 나섰다.
캄보디아 현지 출장 조사, 인터폴 공조 등을 통해 캄보디아 프놈펜에 있는 A씨 은신처를 특정한 뒤 지난 10월 현지 경찰 도움을 받아 검거에 성공했다. 경찰은 A씨 검거 과정에서 확보한 휴대전화 등을 통해 중국인 공동 총책 B씨 신원을 특정하기 위해 수사 중이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
