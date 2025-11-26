‘43일 실종’ 50대 여성 휴대전화 마지막 위치는 ‘저수지’
전 연인의 해코지 가능성…경찰, 동선 파악 중
충북 청주에서 43일째 실종 상태인 50대 여성의 마지막 휴대전화 위치가 저수지로 확인됐다. 경찰은 이 여성이 실종 당일 야산과 저수지 일대에 접근한 정황을 바탕으로 강력 범죄와의 연관성을 확인하고 있다.
26일 경찰에 따르면 50대 여성 A씨와 “연락이 닿지 않는다”고 실종 신고가 접수된 것은 지난달 16일이다.
경찰 조사에 따르면 지난달 14일 오후 6시10분쯤 청주의 한 회사에서 SUV를 몰고 퇴근한 후 실종된 A씨의 그 날 저녁 휴대전화 위칫값은 옥산면의 한 야산 일대다. A씨의 SUV는 약 1시간 후 진천군 초평면 초평저수지 방면으로 진입하는 모습이 CCTV를 통해 확인됐고, 그 후 옥산저수지 진입도로에서 다시 발견됐다. SUV는 50분에 걸쳐 옥산저수지 진입도로를 2차례 들어갔다 나왔다. SUV는 이튿날 새벽 청주 외하동의 한 도로에서 주행 중인 모습을 마지막으로 행방이 묘연한 상태다.
경찰은 A씨가 평소 주변에 극단 선택을 암시한 적이 없는 데다 차량까지 장기간 발견되지 않고 있는 점에 주목, A씨가 강력 범죄에 연루됐을 가능성이 크다고 보고 사건에 접근 중이다. 특히 경찰은 A씨의 휴대전화 위칫값이 실종 그날 저녁 초평저수지 일대에서 마지막으로 확인된 후 전원이 꺼진 점에 주목하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 전 연인 50대 B씨가 A씨의 실종과 연관됐을 가능성을 염두에 두고 그의 주변을 집중 수사 중이다. B씨는 A씨 실종 그날 오후 6시쯤 자신이 운영하는 진천군의 한 사업장에서 퇴근한 후 이튿날 오전 5시가 넘어 귀가했다.
경찰은 실종 그날 저녁 A씨의 SUV가 B씨 사업체 근처 도로를 여러 차례 지난 점에 주목, 두 사람이 만났을 가능성도 검토 중이다. 경찰은 두 사람이 교제하다가 결별한 후에도 이성 문제로 여러 차례 다툰 점 등을 고려할 때 B씨가 A씨를 해코지했을 가능성도 배제하지 않고 있다.
일단 경찰은 B씨의 동선을 재구성하는 데 집중하고 있다. 이후 B씨를 불러 정확한 동선을 확인한 뒤 A씨의 동선과 맞춰볼 계획인 것으로 전해졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
