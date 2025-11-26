아동·여성 함께 웃는 도시 남양주시 ‘안전 일상’ 강화
방범용 CCTV 1937곳·6295대 운영
스쿨존 교통안전 지원 900여명 활동
지난 5월 경기 남양주시의 한 초등학교 앞에서 등교 중이던 학생을 상대로 70대 남성이 유괴를 시도하는 사건이 발생했다. 다행히 미수에 그쳤지만 시민 사회에 던진 충격은 컸다.
경찰청 통계에 따르면 최근 5년간 미성년자 대상 약취·유인 범죄는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2023년 이후에는 매년 300건 이상 발생하고 있다. 학교 앞 골목, 늦은 밤 귀갓길, 낯선 차량의 접근까지 ‘안전’이 더는 당연하지 않은 시대. 여성과 아동에게 범죄의 위협은 일상의 불안으로 이어지고 있다.
이처럼 아동 대상 범죄가 증가하며 시민 불안이 커지는 가운데, 민선 8기 남양주시는 ‘아동과 여성이 안전한 도시 조성’을 핵심 공약으로 내세우며 모두가 안심할 수 있는 환경 구축에 나서고 있다.
주광덕 남양주시장은 “읍·면·동별 협력을 통해 지역사회 모두가 아동과 여성의 안전에 동참하는 문화를 만들겠다”며 “예방, 교육, 시설 정비를 아우르는 종합 대응으로 시민이 안심할 수 있는 도시를 완성해 나가겠다”고 밝혔다.
▲ 아동 안전, 등하굣길부터 지킨다…안전 사각지대 해소
남양주시는 지난 10월 ‘등하굣길 아동 안전확보 특별대책’을 수립하고 전 읍·면·동에서 아동 범죄예방 집중 캠페인을 펼쳤다.
10월 13일부터 31일까지 3주간의 특별계도기간 동안 총 15개 읍·면·동에서 144회 캠페인이 진행됐으며, 110개 단체 2120명이 참여해 지역사회 전반에 아동 안전 의식을 확산시켰다.
위험요소를 점검하는 로드체킹은 총 62건이 이뤄졌고, 현장에서 발굴된 도로파손, 신호체계 개선 등의 위험요소는 신속한 조치를 통해 안전한 통학로 개선에 대한 실질적인 개선 효과를 보였다. 시는 이번 대책을 ‘예방 교육 강화’ ‘현장 순찰 확대’ ‘관제 및 시설 정비’ 등 세 축으로 추진하고 있다.
먼저 학생·학부모 대상 범죄예방 교육을 확대하고, 노인 일자리 사업과 연계한 스쿨존 교통안전 인력도 보강했다. 학부모폴리스와 자율방범대 등 지역 인력이 참여하는 취약시간대 순찰도 강화됐으며, 특별계도기간 동안 지역 내 69개 초등학교를 중심으로 2120명의 캠페인 인력과 함께 900여명의 스쿨존 교통안전 지원 인력이 활동했다.
또한 시는 1937곳 6295대의 방범용 CCTV를 운영하며 초등학교 주변 구역을 등·하교 시간대 집중 관제하고 있다. 어린이보호구역 관제 인력을 기존 4명에서 6명으로 늘려 모니터링 역량을 강화했고, ‘남양주시 안전귀가 서비스’ 앱 홍보를 강화해 가입자는 10월 한 달간 558명에서 920명으로 증가했다.
시는 이번 캠페인을 일회성으로 끝내지 않고 11월과 12월에도 읍·면·동별 월 1회 아동안전캠페인을 지속 추진한다. 2026년에는 읍·면·동별 개학 시기에 맞춘 자체 캠페인도 마련해 계절·학기 변화에 대응하는 유연한 안전관리 체계를 갖출 계획이다.
예방·교육·현장·시설 관리가 유기적으로 연결된 이번 대책은 ‘사각지대 없는 등하굣길 안전망’ 구축에 한 걸음 더 다가선 사례로 평가된다. 시는 이러한 현장 중심 대응체계를 바탕으로 아동이 안심하고 등·하교할 수 있는 도시 환경을 꾸준히 확립해 나가고 있다.
▲ 생활에서 제도까지…여성 안전 체감정책 강화
아동 안전 강화와 함께 남양주시는 여성 1인가구의 주거안전을 강화하기 위한 생활형 정책을 병행하고 있다. 그 대표적인 정책이 2023년부터 운영 중인 ‘여성 1인가구 안심패키지 지원사업’이다.
이 사업은 여성 1인가구, 범죄피해여성, 미성년자녀를 둔 한부모 모자가정 등에 스마트 도어벨, 홈캠, 열림감지센서 등 약 18만원 상당의 방범 패키지를 지원한다. 이는 주거침입 등 생활 주변 범죄를 사전에 차단하는 데 목적이 있다.
실제 만족도 조사에서는 응답자의 96%가 ‘만족’ 이상으로 평가했으며, 실시간 대응 장비 확대를 제안하는 등 체감도가 높은 정책이기도 하다.
2024년 기준 경기도 여성 1인가구 82만230명 중 남양주시는 3만6539명으로 도내 9위를 차지한다. 여성 1인가구 비율이 높은 지역 현실을 감안할 때 이번 사업은 생활 밀착형 안전정책으로서 더욱 의미가 크다는 평가다.
다만 올해 334가구가 신청했으나 80가구(24%)만 지원받는 등 수요 대비 공급은 여전히 부족한 상황이다. 이에 시는 앞으로 더 많은 가구가 지원받을 수 있도록 예산확보에 지속 노력하고, 방범 용품의 다양화로 안전망을 한층 강화할 계획이다.
여성 안전을 제도적으로 뒷받침하는 ‘아동·여성안전지역연대 운영위원회’도 핵심 역할을 담당한다. 위원회는 여성폭력 방지와 피해자 보호 정책을 심의하고 지원체계를 조율하며, 정책 실행력을 높이는 컨트롤타워 역할을 하고 있다.
또한 시는 여성폭력 피해자 지원시설을 통해 상담·의료·법률 등 통합 서비스를 제공하고 치료 및 회복 프로그램을 운영해 피해자의 일상 복귀를 돕는 등 피해자 중심 보호 체계를 지속 확충하고 있다.
시는 앞으로 여성 안전 관련 현안에 보다 밀도 있게 대응하기 위해 운영 체계를 재정비하고, 위원회의 역할을 시민 체감형 정책 중심으로 강화해 나갈 계획이다.
주 시장은 “여성과 아동의 안전은 행정의 선택이 아닌 필수 과제”라며 “도시 곳곳의 위험요소를 세밀하게 점검하고, 예방·교육·시설 정비를 아우르는 종합적 대응으로 시민이 체감할 수 있는 안전한 환경을 만들겠다”고 말했다. 이어 “민·관 협력체계를 강화해 범죄 사각지대 없는 도시, 누구나 안심하고 살아갈 수 있는 남양주를 완성해 나가겠다”고 강조했다.
