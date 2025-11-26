쿠데타 모의 혐의 브라질 前 대통령, 27년형 복역 시작

2018년 10월 28일(현지시간) 치러진 브라질 대선에서 극우성향 사회민주당의 자이르 보우소나루 후보가 승리했다. 사진은 이날 리우 데 자네이루에서 투표를 마친 후 지지자들을 향해 엄지손가락을 치켜올려 보이고 있는 보우소나루. AP뉴시스

25일(현지시간) CNN, 워싱턴포스트 등 외신에 따르면 브라질 연방대법원은 보우소나루 전 대통령에게 내려진 징역 27년 3개월 형의 즉각 집행을 명령했다. 전직 대통령이 민주주의 법질서를 파괴하려 한 혐의로 실형을 확정받고 수감된 것은 브라질 헌정사상 최초다.